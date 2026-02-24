Адвокат Роман Качанов дал показания по делу о госизмене Алексея Соколова
Свердловский адвокат Роман Качанов признал вину, дав показания на правозащитника Алексея Соколова, рассказал собеседник «Ъ-Урал». Ранее его перевели под домашний арест. Ему инкриминируется ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательной организации). Другой фигурант уголовного дела, Лариса Захарова, вину не признала. Алексей Соколов вину также не признал.
Адвокат Роман Качанов
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Напомним, правозащитников и адвоката арестовал Ленинский районный суд Екатеринбурга в декабре прошлого года. Ларисе Захаровой и Роману Качанову предъявили обвинения по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательной организации). Позже Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО известного в городе правозащитника Алексея Соколова. Ему инкриминировали другую статью — ст. 275 УК РФ (государственная измена). Как рассказал собеседник «Ъ-Урал», большую часть времени Алексей Соколов находится в карцере за проступки в поведении. Кроме этого, он якобы «смирился» с тем, что проведет остаток жизни в колонии, так как по статье ему могут назначить наказание вплоть до пожизненного. Сам Алексей Соколов на процессе по избранию меры пресечения заявил прессе, что Романа Качанова и Ларису Захарову поместили под стражу «в качестве заложников», чтобы он якобы прекратил свою правозащитную деятельность.
Роман Качанов известен своей правозащитной деятельностью в регионе. Кроме участников митингов в январе 2021 года он также защищал правозащитника Сергея Зыкова, которого арестовали на девять суток за организацию протестной акции в поддержку Алексея Навального в апреле 2021 года.
По данным «Ъ-Урал», следствие предполагает, что обвиняемые «осваивали» грантовые средства Норвежского Хельсинкского Комитета (организация в июле 2025 года была признана в России нежелательной) и американского Национального фонда в поддержку демократии (организация признана в России нежелательной) под видом правозащитной деятельности: они оказывали помощь заключенным в местах лишения свободы и при этом якобы искажали реальную картину происходящего в российских колониях. Ранее в СКР поступило обращение с просьбой провести проверку и при наличии достаточных данных возбудить уголовное дело в отношении блогеров — с просьбой о проверке выступила свердловская общественница Екатерина Сапрыкина. По ее словам, они «реализовывали цели, направленные на дестабилизацию обстановки в регионе, организацию протестов и дискредитацию правоохранительных органов».