В Сочи откроют санаторий и два отеля на 57 млрд рублей

В Сочи в 2026 году планируют открыть санаторий и два гостиничных комплекса, которые реализуют в рамках соглашений, подписанных на Петербургском международном экономическом форуме в разные годы. Общий объем инвестиций по трем проектам составляет около 57 млрд руб.

После завершения строительства и реконструкции номерной фонд курорта увеличится на 1,7 тыс. номеров. Реализация проектов позволит создать почти 1 тыс. новых рабочих мест.

Как отметил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель, Сочи традиционно принимает от 30 до 40% туристического потока региона. Сейчас на курорте работают около 2,5 тыс. средств размещения, однако в высокий сезон их загрузка достигает 80–90%, что создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру.

Одним из крупнейших проектов стало строительство гостиничного комплекса премиум-класса Double Tree by Hilton Sochi Krasnaya Polyana, соглашение о котором подписали на ПМЭФ в 2022 году с компанией «МегаСтрой». Комплекс расположен рядом с курортом «Красная Поляна». Управлять объектом будет LeePrime Group. Проект включает коммерческие помещения, рестораны, медицинский центр, спа-комплекс, тренажерный зал, конференц-пространства и магазины. Первый корпус уже ввели в эксплуатацию, второй находится на завершающем этапе строительства.

Еще два проекта реализует «Группа ЛСР» в рамках соглашений ПМЭФ 2021 и 2022 годов. Речь идет о реконструкции гостиницы «Приморская» и санатория «Волна» — объектов культурного наследия, имеющих историческое значение для курорта.

Проект гостиницы «Приморская» предусматривает восстановление исторического здания и его адаптацию под бутик-отель категории «пять звезд». Одновременно строят новый 28-этажный корпус категории «четыре звезды» со спа-комплексом, бассейнами, фитнес-центром, ресторанами и подземным паркингом.

Санаторий «Волна», который законсервировали в 2012 году из-за аварийного состояния, реконструируют в формат пятизвездочного санаторно-курортного комплекса. Здесь восстанавливают дворцово-парковый ансамбль, строят дополнительный корпус, медицинский центр, бассейны, спа-комплексы и зоны отдыха. Также у объекта есть собственный пляж, который в прошлом году получил высшую категорию национальной классификации — «синий флаг».

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев сообщил, что для реализации таких проектов в регионе применяют механизм налогового стимулирования. Льготы распространяются на объекты с объемом инвестиций свыше 500 млн руб., предусматривающие строительство гостиниц категории не ниже «трех звезд» или санаториев с медицинской лицензией.

Мария Удовик