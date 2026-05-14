Только 9% опрошенных краснодарцев не имитировали деятельность на работе

Аналитики сети сервисных офисов SOK выяснили*, что 91% опрошенных жителей Краснодара периодически создают иллюзию загруженности в рабочее время.

Из них 48% отмечают, что были вынуждены делать это в офисе, а 17% — удаленно. Среди тех, кто изображает занятость, треть занимается имитацией еженедельно, столько же — несколько раз в месяц, 24% — ежедневно, а 9% — очень редко (раз в полгода и реже).

При этом 81% опрошенных не сталкивались с обвинениями в видимости рабочей деятельности ни разу. Чаще всего сотрудники изображают занятость, когда нет настроения работать (33%), во время совещаний (31%), когда рядом находится руководитель (27%), а также перед окончанием рабочего дня (22%)**.

Более половины участников опроса (64%) убеждены, что в их компании периодически скрывают отсутствие задач или создают иллюзию бурной работы не менее половины сотрудников, которых они видят. Респонденты уверены, что происходит все из-за контроля руководства (33%), корпоративной нормы (30%) и культуры «постоянной продуктивности» (28%)**.

Более трети опрошенных краснодарцев (36%) уверяет, что руководители строго следят за фактом имитации бурной деятельности. Еще 33% отмечают, что начальство вообще не контролирует работников и считает, что они всегда заняты, а у 31% — боссы закрывают глаза на подобные факты. Одним из наиболее популярных способов показать поддельную вовлеченность респонденты считают растягивать маленькие задачи на большой промежуток времени и задерживаться на работе, даже если нет срочных задач (по 30%)**. Еще 28% респондентов отметили, что можно ставить больше звонков и встреч, даже если все реально обсудить в переписке, а более четверти (26%) — говорить про высокую нагрузку, когда таковой нет.

Наиболее имитирующими бурную деятельность, по мнению респондентов, оказались менеджеры среднего звена — так ответила треть краснодарцев. Еще четверть назвала младших сотрудников и лишь 7% — руководителей отделов.