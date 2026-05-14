Больше половины жительниц Краснодара мечтают открыть свой бизнес

Большинство жительниц Краснодара рассматривают возможность открытия собственного бизнеса. К таким выводам пришли аналитики компании «Авито» по итогам опроса, посвященного отношению женщин к предпринимательству (результаты имеются в распоряжении «Ъ-Кубань»). Наиболее привлекательными направлениями для потенциального бизнеса респондентки назвали сферы красоты и здоровья, услуг и общественного питания.

Согласно исследованию, о собственном деле задумываются 65% опрошенных женщин. Чаще всего такой вариант рассматривают девушки в возрасте от 18 до 24 лет — среди них доля желающих открыть бизнес достигает 71%. При этом у 20% участниц опроса уже есть конкретная бизнес-идея, причем наиболее активно о запуске собственного проекта заявляют представительницы младшей возрастной группы. Еще 9% респонденток сообщили, что уже ведут предпринимательскую деятельность, преимущественно это женщины в возрасте 45–54 лет. Не интересуются бизнесом 26% участниц исследования.

Почти половина опрошенных — 46% — предпочли бы совмещать онлайн- и офлайн-форматы работы. Еще 23% ориентированы исключительно на цифровой формат ведения бизнеса, а 18% — только на офлайн-модель. Среди наиболее востребованных направлений предпринимательства участницы исследования назвали сферы красоты и здоровья, услуг, общественного питания, а также онлайн- и офлайн-торговлю. Молодые респондентки 18–24 лет чаще других проявляли интерес к производству, IT и автомобильной сфере, женщины 25–34 лет — к услугам и индустрии развлечений, а участницы старше 55 лет — к сельскому хозяйству и образовательным проектам.

Большинство женщин предпочли бы запускать бизнес самостоятельно — такой вариант выбрали 41% опрошенных. Еще 27% готовы открыть дело совместно с супругом. Возможность привлечения профессионального партнера допустили 6% респонденток, родственников — 5%, друзей — 2%. Еще 20% готовы рассматривать различные варианты партнерства.

Средний объем предполагаемых вложений в старт бизнеса составил 440 тыс. руб. При этом 10% участниц опроса рассчитывают уложиться в сумму до 100 тыс. руб., 30% готовы инвестировать от 100 тыс. до 300 тыс. руб., 35% — от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Еще 16% оценивают необходимый стартовый капитал в диапазоне от 500 тыс. до 1 млн руб., а 8% — свыше 1 млн руб.

Главными препятствиями для запуска собственного дела женщины назвали нехватку стартового капитала и опасения финансовых потерь — оба фактора отметили по 39% респонденток. Еще 32% указали на недостаток опыта и уверенности в собственных компетенциях. Как отметил коммерческий директор «Авито Товары» Алексей Ли, женщины 25–34 лет чаще других говорили об отсутствии понимания первых шагов при запуске бизнеса, тогда как молодые девушки 18–24 лет чаще опасаются высокой конкуренции и испытывают сложности с поиском поставщиков и подрядчиков.

