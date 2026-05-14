Кубань лидирует по количеству просмотров и реакций в Max в апреле

Аналитики сервиса MaxDash представили рейтинг российских регионов по активности пользователей мессенджера Max. Исследование основано на данных за апрель 2026 года и учитывает количество реакций на публикации, просмотров контента и прирост аудитории региональных каналов.

В число регионов с наибольшим количеством реакций на посты в Max вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Крым, Ростовская область, Республика Татарстан, а также Белгородская и Свердловская области.

Лидером по числу просмотров контента на региональных каналах стал Краснодарский край, где за месяц зафиксировано 4,8 млрд просмотров, а прирост аудитории составил 873 тыс. подписчиков. Москва заняла второе место с 3,3 млрд просмотров, однако по числу новых подписчиков — 1,3 млн — столичный регион опередил Кубань. Ростовская область расположилась на третьей позиции с 2,6 млрд просмотров и 341,5 тыс. новых подписчиков.

В первую десятку также вошли Самарская область, Белгородская область, Республика Татарстан, Московская область, Свердловская область, Санкт-Петербург и Республика Башкортостан. Объем просмотров контента в этих регионах варьировался от 1,3 млрд до 2,1 млрд.

