Более 180 пляжей подготовили в Сочи к курортному сезону

В Сочи продолжают подготовку пляжных территорий к старту летнего курортного сезона. К началу купального периода на курорте планируют открыть более 180 пляжей. Основное внимание уделяют вопросам безопасности, санитарному состоянию побережья и созданию комфортных условий для отдыхающих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе администрации Сочи, работы по благоустройству ведут в плановом режиме. Пользователи пляжных территорий обновляют инфраструктуру, проверяют готовность оборудования и приводят в порядок общественные пространства в соответствии с концепцией летнего сезона-2026 «Выбирай Сочи».

По словам заместителя главы Сочи Сергей Сомко, концепция предусматривает единые требования к благоустройству, подготовке персонала и оформлению объектов. В этом году специальные тарифы на размещение введут на 18 пляжах. Для многодетных семей и участников СВО предусмотрели скидки и льготы.

В 2026 году на пляжах курорта внедрили единый стандарт дизайна пляжного оборудования и объектов сервиса. Также унифицировали форму персонала. Объекты общественного питания и торговли привели к единому архитектурному и стилевому облику. В ходе благоустройства использовали натуральные материалы, заменили уличное освещение на энергосберегающие фонари и организовали систему раздельного сбора мусора.

Особое внимание уделили безопасности отдыхающих. На всех благоустроенных пляжах оборудовали детские зоны для купания. Они обозначены поплавками в акватории с глубиной не более 1,2 м. На основных муниципальных территориях также появились новые спортивные пространства с тренажерами и площадками для пляжного волейбола.

Состояние пляжей в Сочи ежедневно контролируют 30 специалистов. Кроме того, регулярно проводят отбор и анализ проб морской воды. По данным администрации города, все показатели соответствуют установленным санитарным нормам.

Власти курорта ранее сообщали, что летом туристов будут принимать 162 крупных гостиничных комплекса и пансионата, 59 санаториев, семь детских оздоровительных лагерей, а также более 1770 малых отелей, гостевых домов и баз отдыха. Общая вместимость средств размещения составит около 140 тыс. койко-мест.

Официальный старт летнего сезона в Сочи запланирован на 30 мая — в День города.

Мария Удовик