Более 190 тысяч жителей Кубани прошли репродуктивную диспансеризацию
В Краснодарском крае с января 2026 года репродуктивную диспансеризацию прошли свыше 190 тыс. жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
По словам первого заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Ирины Вязовской, из общего числа прошедших осмотр около 100 тыс. составили мужчины, а 95 тыс. — женщины. По итогам обследований у более чем 800 представительниц женского пола был выявлен диагноз «бесплодие». Из них 230 пациенток уже получили направление на процедуру ЭКО.
В администрации отмечают, что данный вид профилактического осмотра позволяет обнаружить на ранних стадиях заболевания или состояния, способные препятствовать рождению детей.
В 2025 году участниками диспансеризации на Кубани стали свыше 600 тыс. человек, в том числе более 300 тыс. женщин. В результате врачи выявили более 119 тыс. нарушений репродуктивной сферы.
Профилактические осмотры проводятся в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Пройти репродуктивную диспансеризацию могут все жители региона в возрасте от 18 до 49 лет.