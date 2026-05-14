Пенсионер погиб в аварии с мопедом в Краснодаре

В Краснодаре в результате аварии с мопедом погиб 65-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Авария произошла 13 мая около 21:47. 15-летний подросток, управляя мопедом марки Zontes, двигался по улице Октябрьской в направлении улицы Гимназической. На пересечении с улицей Ленина он проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Omoda, за рулем которого находился 27-летний водитель.

В результате аварии 65-летний пассажир мопеда — отец подростка — скончался на месте ДТП. Несовершеннолетний водитель получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Алина Зорина