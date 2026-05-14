На Кубани территория покрытия гигабитными сетями выросла более чем на 20%

За год в Краснодарском крае территория покрытия гигабитными сетями увеличилась более чем на 20%. Об этом сообщила пресс-служба компании МТС.

Самое масштабное развитие фиксированных сетей ведется в краевой столице — Краснодаре, где сосредоточено наибольшее количество новых микрорайонов и ЖК. Так как Краснодар входит в топ российских городов по объему вводимого жилья, развитие ШПД включает в себя как строительство сетей с нуля, так и модернизацию ранее построенных сетей, пояснили в компании.

Как отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый, повседневные потребности пользователей связаны с потребностью в качественном и стабильном интернет-соединении. Наиболее устойчивый доступ на максимальных скоростях сейчас обеспечивает именно фиксированный интернет.

По оценкам экспертов компании, с прошлого лета спрос на подключение фиксированного домашнего интернета в регионе вырос вдвое. Ввод новых сетей на Кубани и темпы подключений к ШПД в этом году остаются одними из самых высоких по стране.

Как ранее сообщал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, все населенные пункты региона до 2028 года подключат к оптоволоконному интернету. По его словам, в крае утверждена дорожная карта на три года: все муниципальные образования разбиты по поселениям и хуторам с четкими сроками подключения.

«До 2027–2028 годов мы практически во все хутора Краснодарского края проведем проводной интернет»,— отметил вице-губернатор.

