Суд обязал возместить 96,7 млн рублей за загрязнение заказника в Севастополе

Суд удовлетворил иск Севастопольской природоохранной прокуратуры о ликвидации свалки и возмещении ущерба в 96,7 млн руб. за загрязнение территории заказника «Байдарский». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура проверила законность освоения земель государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Байдарский». Установлено, что в 2025 году физическое лицо организовало складирование строительных отходов и отвалов грунта на трех принадлежавших ему участках и смежных землях в границах заказника. Отходы привозила коммерческая организация по договору с собственником.

Незаконные действия привели к загрязнению части особо охраняемой территории общей площадью более 8,4 тыс. кв. м. Специалисты нашли в почве компоненты лома железобетонных конструкций, бетона, асфальта, арматуры, кирпичей. Сумма ущерба превысила 96,7 млн руб.

Природоохранный прокурор направил в Балаклавский районный суд Севастополя иск о возложении на физическое лицо и компанию солидарной обязанности ликвидировать свалку и возместить причиненный почве вред. Иск удовлетворен. Кроме того, по заявлению прокурора суд наложил арест на счета ответчиков и установил запрет на отчуждение их недвижимости.

После вступления решения в силу прокуратура проконтролирует его исполнение. Расследование уголовного дела по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов), возбужденного по этому факту, продолжается.

Алина Зорина