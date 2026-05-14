Организаторы нелегальных авиаперевозок на Кубани оштрафованы на 1,4 млн рублей

Краснодарский краевой суд конфисковал самолет и оштрафовал организаторов нелегальных авиаперевозок на общую сумму 1,4 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело Сергея Борисенко, Алексея Байчера и Николая Николаева. Динской районный суд признал их виновными по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следствия, в 2020 году Борисенко организовал нелегальные коммерческие перевозки пассажиров на самолете ТР-301. Он привлек к управлению воздушным судном пилотов Байчера и Николаева.

В ноябре 2020 года фигуранты за 160 тыс. руб. перевезли пассажиров с аэродрома «Комсомолец» до аэродрома «Энем». Уточняется, что перелет был опасен из-за отсутствия радиосвязи и установленных дополнительных сидений, не предусмотренных конструкцией самолета и не оснащенных ремнями. При таких условиях во время перевозки могли произойти внештатные ситуации, способные привести к травмированию и гибели людей.

В декабре того же года подсудимые за 200 тыс. руб. договорились перевезти пассажиров с аэродрома «Азимут» (Краснодарский край) до аэродрома «Пешково» (Ростовская область). Выполнить рейс не удалось — действия фигурантов пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Борисенко, Байчер и Николаев полностью признали вину и раскаялись. Районный суд назначил наказание в виде штрафа: 500 тыс. руб. для Борисенко, по 450 тыс. руб. для Байчера и Николаева. Апелляционная инстанция изменила приговор, постановив также конфисковать самолет ТР-301 и обратить его в собственность государства. Приговор вступил в законную силу.

Алина Зорина