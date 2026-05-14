В Ярославле продлят Большую Донскую

В Ярославле подготовят проект планировки и межевания территории автодороги Большая Донская от улицы Маланова до Полотняной. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов.

Инициатором подготовки проекта выступил городской департамент градостроительства. Это будет магистральная улица районного значения протяженностью 1250 метров. Дорога будет проходить около земельного участка, отданного под комплексное развитие.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на территории построят многоквартирные дома в 5 и 8 этажей, школу на 550 мест, детский сад на 280 мест. Планируемое население — 4,7 тыс. человек. Строительство запланировано в семь этапов, сроки первого — 2026 – 2029 годы.

Алла Чижова