Утвержден проект комплексного развития Большой Донской в Ярославле

Мэрия Ярославля утвердила проект планировки и межевания незастроенной территории в районе улицы Большой Донской для комплексного развития. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно проекту, на территории построят многоквартирные дома 5 и 8 этажей на площади 9,6783 га, четырехэтажную школу на 550 мест, трехэтажный детский сад на 280 мест. Школу планируют построить в районе 5-го Торфяного переулка, рядом будет расположен и детсад. Для машин предусмотрено 958 машино-мест. Планируемое населения — 4,7 тыс. человек, выход жилищного фонда — 119 тыс. кв. м.

Строительство запланировано в семь этапов, где сроки первого этапа — 2026 – 2029 годы, а седьмого — 2032 – 2034 годы.

Схема этапов строительства домов, в центральной части расположат школу и детсад

Фото: Приложение к постановлению Схема этапов строительства домов, в центральной части расположат школу и детсад

«Ъ-Ярославль» сообщал, победителем торгов на комплексное развитие территории на улице Большой Донской стало ООО «Специализированный застройщик «Светлояр».

Алла Чижова