Самым востребованным препаратом на Кубани стал Омепразол

В первом квартале 2026 года самым востребованным аптечным препаратом среди жителей Краснодарского края стал ингибитор протонной помпы Омепразол. В начале года лекарства от повышенной кислотности желудка было продано 898,4 тыс. упаковок, что составляет 2% от общего числа продаж всех препаратов в регионе. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе в DSM Group.

Второе место по популярности занял местный раствор для инфузий натрия хлорид. На него пришлось 1,5% от общего числа продаж — 709 тыс. упаковок. На третьем месте оказался антибиотик Цефтриаксон, этого препарата было продано 649,8 тыс. упаковок — 1,4%. Четвертым в рейтинге популярности стало лекарство от головной боли Цитрамон — 1,3% или 604,6 тыс. упаковок, пятым — местный анестетик Меновазин — 1,2% аптечного рынка или 552,2 тыс. упаковок.

В денежном выражении в отчетный период в топ-3 самых востребованных препаратов в регионе вошли средства от диабета второго типа Тирзетта (433,6 млн руб., или 2%), Семавик (276,8 млн руб., или 1,3%) и антикоагулянтный препарат Эликвис (210,9 млн руб., или 1%). На четвертом месте разместилось еще одно лекарство от диабета Форсига (197,2 млн руб., или 0,9%), на пятом — средство от ожирения на основе семаглутида Велгия (169,2 млн руб., или 0,8%).

Наталья Белоштейн