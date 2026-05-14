Мэрия Сочи оспорила в Верховном суде передачу земли под СНТ

Администрация Сочи добилась отмены судебных решений по делу о предоставлении земельного участка в Хостинском районе. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ признала доводы мэрии обоснованными, отменила акты нижестоящих инстанций и направила спор на новое рассмотрение, рассказали в пресс-службе мэрии курорта.

Основанием для разбирательства стало обращение садоводческого некоммерческого товарищества, которое подало заявление о предварительном согласовании предоставления участка площадью 160 соток в безвозмездное пользование сроком на пять лет для ведения садоводства. После рассмотрения документов администрация города отказала в предоставлении территории.

Несмотря на позицию мэрии, суды трех инстанций поддержали заявителя. В судебных актах указывалось, что положения Земельного кодекса РФ позволяют предоставлять участки для организации СНТ без проведения торгов, а представленного пакета документов достаточно для принятия положительного решения.

Не согласившись с выводами судов, администрация Сочи обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд Российской Федерации. В мэрии указали, что при рассмотрении дела не были в полной мере исследованы документы территориального планирования муниципалитета.

Как сообщил исполняющий обязанности директора правового департамента администрации Сочи Вячеслав Гузенко, спорный земельный участок расположен в функциональной зоне озелененных территорий общего пользования. В соответствии с градостроительной документацией территория предназначена для размещения парков, садов, скверов, а также объектов отдыха и коммунального обслуживания.

Кроме того, часть участка находится в границах территории, предусмотренной для строительства автомагистрали. Эти обстоятельства, по мнению администрации города, исключают возможность передачи земли для ведения садоводства.

Судебная коллегия Верховного суда РФ согласилась с доводами администрации Сочи. 13 мая суд отменил ранее принятые решения нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение.

Мария Удовик