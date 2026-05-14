Кисловодский деревянный вокзал получил статус ОКН

Одно из последних деревянных зданий вокзалов в России, расположенное в Кисловодске, включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. Информация об этом содержится в приказе управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Ставропольского края.

С названием этого объекта железнодорожной инфраструктуры связана интересная история. Согласно преданию, в 1891 году император Александр III подписал указ о строительстве пути Минеральные Воды — Кисловодск. Проектом не предусматривалось возводить станцию в казачьей станице Кисловодская. Однако станичники настояли, чтобы поезда могли останавливаться здесь хотя бы на минуту.

Станцию признали памятником градостроительства и архитектуры.

Мария Хоперская