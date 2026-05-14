Отель за 25 млрд рублей в Сочи получил разрешение на стройку

Инвестор ООО СЗ «ЮФОСтройКомплекс» получил разрешение на строительство гостиничного комплекса категории 4–5 звезд в Сочи с заявленным объемом инвестиций в 25 млрд руб., завершить работы планируется в 2028 году. Об этом пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на министерство курортов и туризма Краснодарского края.

Проект был заявлен к реализации в 2023 году. В конце 2024 года фиксировались обращения со стороны жителей соседних многоквартирных домов, которые сообщали о просадке грунта в районе строительной площадки и выражали опасения относительно возможного риска обрушения своих зданий. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию.

В ООО СЗ «ЮФОСтройКомплекс» заявили, что строительно-монтажные работы гостиницы еще не велись, на площадке проводились лишь работы по инженерной защите территории из-за сложного рельефа. Позже застройщик приостановил все работы и организовал дополнительные геологические изыскания.

В ответ на запрос о данных инцидентах заявили, что информация о подобных конфликтах с жителями в администрацию города и ведомство не поступала.

Алина Зорина