В Краснодаре задержали подозреваемого в поджоге иномарок

Полицейские задержали 23-летнего жителя Кореновска, подозреваемого в поджоге четырех автомобилей в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

По информации следствия, подозреваемый приехал во двор многоэтажного дома на улице Новороссийской на такси. Там он облил бензином и поджег автомобиль Toyota Land Cruiser. Спустя неделю фигурант вновь прибыл в Краснодар и аналогичным способом поджег BMW. Огонь перешел на две соседние иномарки.

Подозреваемого обнаружили возле его дома в Кореновске и доставили в краевой центр. По предварительным данным, молодой человек совершал поджоги из корысти.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Алина Зорина