Reuters: США разрешили поставки чипов Nvidia H200 десяти китайским компаниям

Власти США дали разрешение на поставки чипов для искусственного интеллекта (ИИ) H200 от Nvidia десяти китайским компаниям, среди которых Alibaba, Tencent, ByteDance. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники. Сообщается, что каждому потенциальному покупателю установлен лимит в 75 тыс. H200. При этом, по данным источников, пока ни одна партия таких чипов не была поставлена заказчикам — это может быть связано с противодействием властей КНР.

Ситуация с чипами Nvidia для Китая остается сложной, несмотря на обещания президента США Дональда Трампа в прошлом году разрешить Nvidia и другим компаниям возобновить поставки некоторых ИИ-чипов в Китай, в том числе H200. Сообщалось, что китайские власти, часто запрещающие местным компаниям использовать американские чипы, также дали разрешение на их покупку. Nvidia начала наращивать производство H200, но поставки до сих пор не начались.

По данным источников Reuters, глава Nvidia Дженсен Хуанг в итоге присоединился к делегации Дональда Трампа во время его официального визита в Китай, хотя ранее сообщалось, что господин Хуанг не включен в делегацию. Как пишет Reuters, присутствие главы Nvidia «подогрело надежду, что этот визит наконец разблокирует зашедшие в тупик попытки продавать чипы H200 в Китае».

