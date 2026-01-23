Bloomberg: китайским компаниям разрешили закупку чипов H200 у Nvidia

Власти Китая уведомили Alibaba и другие технологические компании страны, что они могут разместить заказы на микрочипы H200 от Nvidia, сообщает Bloomberg. Таким образом, Китай близок к возобновлению импорта американских чипов, необходимых для систем искусственного интеллекта.

Как уверяют источники Bloomberg, регуляторы уже дали принципиальное разрешение Alibaba, Tencent и ByteDance перейти к следующему этапу подготовки к закупкам чипов Nvidia. При этом Пекин обяжет импортеров американских микрочипов одновременно закупать чипы отечественного производства. В каком соотношении будут закупаться американские и китайские чипы, пока не уточняется.

Президент США Дональд Трамп еще в декабре сообщил, что власти намерены разрешить Nvidia и другим американским производителям чипов для ИИ возобновить поставки некоторых чипов в Китай, в том числе H200. При этом он уточнил, что 25% от этих сделок будут выплачиваться в бюджет США. Alibaba и ByteDance ранее заявляли, что готовы закупить по 200 тыс. чипов H200 каждая.

Кирилл Сарханянц