Nvidia возобновляет производство чипов для Китая

Nvidia снова будет производить чипы, предназначенные для китайских компаний. Как заявил на пресс-конференции глава американской корпорации Дженсен Хуанг, Nvidia получила заказы от многих клиентов в Китае и «сейчас находится в процессе возобновления производства».

Как сообщает Reuters, речь идет о чипах H200 для искусственного интеллекта (ИИ). Господин Хуанг также выразил уверенность в том, что «президент Трамп наверняка хотел бы, чтобы мы конкурировали по всему миру, а не уступали эти рынки без особой необходимости».

В начале марта Nvidia объявила о приостановке производства таких чипов из-за ограничений на поставки в Китай как со стороны США, так и со стороны самого Китая. Как сообщала тогда Financial Times, США опасаются, что Китай может использовать чипы в военных целях, а Китай ограничивает импорт для поддержки местных производителей. Из-за этого Nvidia была вынуждена переориентировать свои мощности на другую продукцию. К настоящему моменту, по словам Дженсена Хуанга, Nvidia получила все необходимые разрешения на экспорт H200 и «сеть поставок уже начала работать».

Алена Миклашевская