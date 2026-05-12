Глава Nvidia не поедет с Трампом в Китай

Глава самой дорогой в мире публичной компании Nvidia Дженсен Хуанг не вошел в число глав крупных американских компаний, которые будут сопровождать Дональда Трампа в ходе его официального визита в Китай 13–15 мая. Как отмечает Bloomberg, отсутствие господина Хуанга будет очень заметным, ведь он всегда участвовал в аналогичных поездках президента. Сам глава Nvidia несколько дней назад говорил, что готов войти в американскую делегацию, и называл возможность приглашения в поездку с президентом «привилегией» и «большой честью».

Фото: Carlos Barria / Reuters

По мнению Bloomberg, ситуация может свидетельствовать о проблемах, связанных с планами Nvidia продавать Китаю чипы для ИИ. Хотя еще в марте господин Хуанг заявлял, что компания наращивает производство чипов H200 и получила одобрение Министерства торговли США на их продажу «многим заказчикам» в Китае.

Как сообщал «Ъ», на прошлой неделе стало известно, что в поездке в Китай господина Трампа будут сопровождать главы Tesla, Apple, Boeing, Goldman Sachs Group, Blackstone, BlackRock, Citigroup и ряда других компаний.

