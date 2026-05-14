Богомаз поблагодарил жителей Брянской области за сплоченность

Покинувший пост губернатора Брянской области Александр Богомаз написал прощальный пост. Он поблагодарил жителей за «единство и сплоченность».

По словам господина Богомаза, регион сумел выйти в лидеры «по многим ключевым направлениям», а также «реализовать множество важных для жителей проектов». «Мы с вами вместе прошли большой непростой путь, каждый шаг на котором вел к тому, чтобы наша родная Брянская область развивалась и процветала... Весь период в должности губернатора Брянской области я ощущал вашу поддержку, спасибо вам за это!» — отметил господин Богомаз в Telegram-канале.

Аналогичный пост сегодня выложил бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он поблагодарил жителей, в том числе тех, кто «критиковал, ругал», потому что это «позволяло еще раз проанализировать действия» властей и максимально быстро все исправить, и пожелал региону победы.

Александр Богомаз возглавлял Брянскую область с 2014 года. Накануне он подал в отставку. Как стало известно «Ъ», господин Богомаз может получить мандат депутата Госдумы. Вместо него врио губернатора назначен Егор Ковальчук, его представление в регионе ожидается на этой неделе.

