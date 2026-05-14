Гладков написал прощальный пост с благодарностями белгородцам

Покинувший пост губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков записал видеообращение, в котором подтвердил свое решение уйти в отставку. Он поблагодарил за поддержку жителей, а также тех, с кем «стоял в одном строю».

Господин Гладков выразил благодарность в том числе тем, кто «критиковал, ругал», потому что это «позволяло еще раз проанализировать действия» властей и максимально быстро все исправить. Он пожелал региону победы, потому что, по его словам, «именно Белгородская область, как никто другой, заслужила ее».

«Считаю неправильным подводить итоги. Подводить итоги должны вы. Нужно всегда верить именно делам, а не словам. Всех обнимаю, всегда с вами!» — написал Вячеслав Гладков в Telegram.

Вячеслав Гладков работал губернатором Белгородской области с ноября 2020 года. 16 апреля господин Гладков сообщил, что уходит в отпуск на две недели. 4 мая он продлил отпуск еще на две недели «по рекомендации врачей». 13 мая он ушел с поста губернатора. Вместо него врио главы региона назначен ветеран СВО Александр Шуваев.

