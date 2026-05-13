Границу укрепили врио

Вечером 13 мая в отставку ушли руководители сразу двух приграничных регионов. Как и предполагал “Ъ”, по собственному желанию посты покинули губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз. На смену первому президент Владимир Путин назначил вице-губернатора Иркутской области Александра Шуваева, удостоенного звания Героя России за участие в спецоперации. Врио губернатора Брянщины стал бывший челябинский вице-губернатор Егор Ковальчук, который последние два года отработал премьер-министром Луганской народной республики (ЛНР).

Фото: пресс-служба президента РФ Егор Ковальчук

О досрочной отставке господ Гладкова и Богомаза в Кремле сообщили с интервалом в пять минут. Согласно опубликованным указам Владимира Путина, оба чиновника покинули занимаемые должности по собственному желанию. Подробностей их решений на сайте Кремля не приводится. На момент подготовки материала ни один, ни другой публичных комментариев не давали.

Врио губернатора Белгородской области стал генерал-майор Александр Шуваев, врио главы Брянщины — председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук. Сразу после назначения Владимир Путин провел с ними отдельные рабочие встречи. Деталей разговоров на сайте Кремля также не приводится.

Информация о скорой отставке Вячеслава Гладкова, чьи полномочия истекали в сентябре, появилась в местных Telegram-каналах еще в начале апреля. Позже ее подтвердили «Ведомости», а также источники “Ъ” в администрации президента (АП) и в регионе. Причину для ротации губернатора приграничного региона, который с начала спецоперации находится в полувоенных условиях, они, впрочем, не раскрыли. При этом в качестве вероятного сменщика сразу назывался уроженец Нового Оскола, обладатель «Золотой Звезды» и выпускник президентской кадровой программы «Время героев» Александр Шуваев. А господин Гладков «с высокой вероятностью» мог продолжить карьеру послом в Абхазии, говорили тогда собеседники “Ъ” в АП.

Вторая отставка оказалась менее предсказуемой, поскольку у брянского губернатора, в отличие от его белгородского коллеги, только начался третий срок полномочий: в сентябре 2025 года Александр Богомаз одержал победу на очередных выборах, набрав 78,8% голосов. Перед этим Владимир Путин хвалил чиновника, констатируя, что под его руководством «многие задачи решаются».

Накануне «губернаторопада» (первым в отставку 4 мая ушел глава Дагестана Сергей Меликов) осведомленные источники “Ъ” говорили, что в качестве претендентов на пост руководителя Брянщины рассматривались глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин и руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов. Однако в итоге выбор пал на чиновника с опытом работы в прифронтовом регионе.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов напоминает, что ротация была ожидаемой: «У Гладкова заканчивался срок полномочий, и надо было что-то решать. А по Богомазу замены ждали в последние пару месяцев». По мнению эксперта, назначение Александра Шуваева и Егора Ковальчука говорит о продолжении политики рекрутирования кадров из числа участников боевых действий и гражданских чиновников новых субъектов. С этим согласен политолог Константин Калачев, который называет ротацию «вдохновляющим примером» для других ветеранов: «Понятно, что это не последнее такое назначение».

Очевидно, что Кремль считает военно-политическую ситуацию достаточно управляемой для перестановок губернаторов двух приграничных регионов, которые продолжают подвергаться атакам, говорит политолог Владимир Слатинов: «Назначения являются четкой демонстрацией новых приоритетов кадровой политики, где основную роль начинают играть факторы участия в СВО и работы на новых территориях. Причем в случае Шуваева не мешает даже минимальный опыт гражданского управления, и приоритетом становится его биография и прохождение программы "Время героев"». Эксперт также подчеркивает, что в связи с ротациями губернаторов внимание привлекает дальнейшее развитие уголовных дел о хищениях бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной в Белгородской и Брянской областях. Как сообщал “Ъ”, оба дела переданы на рассмотрение в Москву.

Андрей Прах, Анастасия Корня; Сергей Толмачев, Воронеж