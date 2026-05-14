Назначенный врио губернатора Ковальчук приедет в Брянскую область «на днях»

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что его представление в регионе состоится на этой неделе. Президент Владимир Путин вчера принял отставку Александра Богомаза и назначил господина Ковальчука врио главы региона.

«Завтра-послезавтра будет официальное представление. Организует полпред»,— сказал «РИА Новости» господин Ковальчук.

Егор Ковальчук родился в Челябинске, на государственной службе состоит с 2012 года. С 2012 по январь 2014 года он был министром промышленности и природных ресурсов Челябинской области. С 2023 года по 2024-й был мэром Миасса Челябинской области, затем — председателем правительства ЛНР.

Александр Богомаз возглавлял Брянскую область с 2014 года. Вчера он подал в отставку. Как стало известно «Ъ», господин Богомаз может получить мандат депутата Госдумы.

