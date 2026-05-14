Андрей Прошунин проверил готовность санатория Фрунзе к сезону

Глава Сочи Андрей Прошунин посетил с рабочим визитом санаторий имени М.В. Фрунзе, основанный в 1922 году. В ходе поездки мэр оценил результаты модернизации инфраструктуры, готовность комплекса к летнему сезону, а также обсудил с директором санатория Арсеном Некрасовым дальнейшее развитие объекта, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Глава города подчеркнул, что в рамках концепции «Выбирай Сочи» руководство здравницы поддержало внедрение системы преференций и специальных условий для гостей. Также в санатории продолжают обновлять номерной фонд, спортивную и медицинскую инфраструктуру, развивать общественные пространства и усиливать меры безопасности. По информации мэрии, в летний сезон в Сочи работают 59 санаториев и пансионатов с лечением, подтвердивших готовность к приему отдыхающих.

Санаторий имени М.В. Фрунзе располагает 205 номерами, из которых 35 полностью отремонтировали к летнему сезону. На территории комплекса открыли новые круглогодичные падел-корты, современную спортивную площадку, а также обновили общественные пространства, включая библиотеку для гостей. В корпусах установили современные информационные табло с данными о сервисах санатория и актуальной информацией по безопасности.

В годы Великой Отечественной войны в санатории размещались военные госпитали, где восстанавливали здоровье раненых бойцов. В разные годы в здравнице останавливались Федор Шаляпин, Юрий Гагарин и Луис Корвалан. Кроме того, первый отряд советских космонавтов проходил здесь предполетную подготовку и послеполетную реабилитацию.

Мария Удовик