В Ейске будут судить жителя Ростовской области за хищение 4 млн у вдовы бойца СВО

В Ейском районном суде рассмотрят уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Ростовской области, обвиняемого в хищении более 4 млн руб. у вдовы погибшего участника спецоперации. Фигуранту вменяется совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Согласно версии следствия, в апреле 2026 года молодой человек представился вдове погибшего участника СВО сотрудником Министерства обороны. Под предлогом вручения государственной награды супруга он запросил у женщины данные СНИЛС. В тот же день злоумышленник, выдав себя за работника Центробанка, а затем — за представителя правоохранительных органов, сообщил потерпевшей о попытке списания средств с ее банковской карты. Для «безопасности» он предложил женщине передать наличные сотруднику банка для их декларирования.

В результате обмана потерпевшая отдала обвиняемому более 4 млн руб. Уголовное дело направлено в Ейский районный суд Краснодарского края.

Алина Зорина