Суд взыскал с фермера 286,8 тыс. за мусор в парке «Вулканы Тамани»

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск регионального министерства природных ресурсов к индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского хозяйства Андрею Рихарду. С ответчика взыскана компенсация вреда окружающей среде в размере 286,8 тыс. руб., причиненного особо охраняемой природной территории регионального значения — природному парку «Вулканы Тамани».

Из материалов дела следует, что в ходе патрулирования парка выявлено складирование отходов в границах земельного участка общей площадью 239 кв. м. Предприниматель организовал на нем свалку плодовых косточек винограда. Согласно расчетам министерства, размер вреда почве составил 286,8 тыс. руб.

Отмечается, что границы природного парка обозначены на местности предупредительными и информационными знаками. Основной целью создания парка является сохранение уникальных природных комплексов — грязевых вулканов Таманского полуострова, а также мест обитания журавля-красавки, который гнездится только на Таманском полуострове, дрофы и других редких видов животных и растений. Кроме того, парк обеспечивает условия для рационального использования природных ресурсов в рекреационных, оздоровительных и эколого-просветительских целях.

В своих возражениях ответчик указывал, что плодовые косточки винограда являются органическим удобрением и не относятся к загрязняющим почву отходам. Однако суд отклонил этот довод, сославшись на Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом Росприроднадзора, согласно которому косточки плодовые признаются отходом.

«Противоправные действия ответчика могут привести к деградации естественных экологических систем, истощению природных ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды, нарушению прав других граждан на благоприятную окружающую среду. Таким образом, своими действиями ответчик нарушил нормы действующего законодательства в области охраны окружающей среды и причинил вред окружающей среде»,— говорится в решении суда.

Елена Турбина