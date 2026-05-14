Шойгу передал президенту Киргизии привет от Путина
Секретари советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретились с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Российскую делегацию возглавил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. Он передал господину Жапарову привет от президента России Владимира Путина.
Встреча прошла в Бишкеке. Господин Шойгу сказал, что российский президент передал киргизскому коллеге «дружеский привет и добрые пожелания». «Он высоко оценивает итоги переговоров с вами в апреле в Москве. Они внесли весомый вклад в развитие отношений сотрудничества и стратегического партнерства между Россией и Киргизией»,— добавил Сергей Шойгу (цитата по ТАСС).
На встрече господин Шойгу отметил, что Россия уделяет особое внимание сотрудничеству с Киргизией в сфере безопасности. Это взаимодействие предусмотрено Стратегией развития ШОС, рассчитанной до 2035 года.
27 марта президенты России и Киргизии провели телефонный разговор. 23 апреля они встретились в Кремле. Садыр Жапаров подчеркивал, что Киргизия остается стратегическим партнером и главным союзником России.