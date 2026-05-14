Шойгу передал президенту Киргизии привет от Путина

Секретари советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретились с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Российскую делегацию возглавил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. Он передал господину Жапарову привет от президента России Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Встреча прошла в Бишкеке. Господин Шойгу сказал, что российский президент передал киргизскому коллеге «дружеский привет и добрые пожелания». «Он высоко оценивает итоги переговоров с вами в апреле в Москве. Они внесли весомый вклад в развитие отношений сотрудничества и стратегического партнерства между Россией и Киргизией»,— добавил Сергей Шойгу (цитата по ТАСС).

На встрече господин Шойгу отметил, что Россия уделяет особое внимание сотрудничеству с Киргизией в сфере безопасности. Это взаимодействие предусмотрено Стратегией развития ШОС, рассчитанной до 2035 года.

27 марта президенты России и Киргизии провели телефонный разговор. 23 апреля они встретились в Кремле. Садыр Жапаров подчеркивал, что Киргизия остается стратегическим партнером и главным союзником России.