Жапаров на встрече с Путиным назвал Киргизию главным союзником России

Киргизия остается стратегическим партнером и главным союзником России. Такое заявление сделал киргизский президент Садыр Жапаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. По словам господина Жапарова, страны связывают «исторические узы дружбы».

Как напомнил господин Жапаров, в Бишкеке 31 августа и 1 сентября этого года пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «Мы с нетерпением ожидаем Вашего визита, Вашего участия в саммите», — заверил киргизский президент.

Владимир Путин со своей стороны отметил, что все договоренности между странами исполняются, активно развивается сотрудничество. По его словам, результаты этой работы «отражаются в темпах экономического роста Кыргызстана».

В пресс-релизе на сайте президента Киргизии отмечается, что президенты обсудили вопросы региональной повестки и взаимодействия в многостороннем формате. Стороны согласились расширять совместные инициативы по всем направлениям взаимодействия.