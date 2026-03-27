Путин провел телефонный разговор с Жапаровым

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров провели телефонный разговор. Главы государств во время беседы обсудили вопросы кыргызско-российского сотрудничества, а также отдельные темы международной повестки.

«Главы государств подтвердили обоюдную приверженность дальнейшему укреплению двусторонних отношений в духе союзничества и стратегического партнерства, отметив высокий уровень политического диалога между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией»,— говорится в сообщении, размещенном на сайте президента Киргизии.

В декабре Владимир Путин встречался с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в Санкт-Петербурге. Переговоры прошли перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета.

Анастасия Домбицкая