Вячеслав Гладков ушел с поста губернатора Белгородской области

Президент России Владимир Путин сменил губернаторов Белгородской и Брянской областей. В Белгородской области вместо Вячеслава Гладкова врио главы региона назначен ветеран СВО Александр Шуваев. Брянской областью до выборов вместо Александра Богомаза будет руководить Егор Ковальчук, премьер ЛНР.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

11 апреля «Ъ» написал, что в администрации президента готовят замену глав трех регионов, в том числе Белгородской области. 16 апреля Вячеслав Гладков сообщил, что уходит в отпуск на две недели. 4 мая он сообщил, что продлил отпуск еще на две недели «по рекомендации врачей».

Вячеслав Гладков работал губернатором Белгородской области с ноября 2020 года. По данным «Ведомостей», после отставки его могут назначить министром экономического развития или послом России в Абхазии.

Выборы губернатора Белгородской области пройдут в единый день голосования 20 сентября. До этого регион будет возглавлять 44-летний Александр Шуваев — уроженец белгородского Нового Оскола, ветеран СВО, участник кадровой программы «Время героев». С января он занимал пост заместителя губернатора Иркутской области.