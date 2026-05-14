В аэропорту Ярославля сняли запрет на полеты

Росавиация сняла запрет на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославля (Туношна). Об этом пресс-служба ведомства сообщила в своем канале в «Макс» в 6:10 14 мая.

Ограничения были введены 13 мая в 19:47. Во время действия запрета должен был состояться авиарейс из Санкт-Петербурга и обратно. По данным онлайн-табло ярославского аэропорта, он был отменен.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 13 мая ярославский аэропорт приостанавливал работу дважды, во время первого запрета была отражена атака БПЛА. Ночь на 14 мая прошла спокойно, беспилотная опасность не объявлялась.

