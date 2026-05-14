Над Крымом и другими регионами сбили 36 БПЛА

Над территорией Республики Крым и другими регионами России ликвидировали 36 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 21:00 13 мая до 07:00 14 мая. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.

Алина Зорина