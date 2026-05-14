Обвиняемый во взятке экс-зампред правительства Подмосковья ушел на СВО

Бывший первый зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн, обвиняемый в получении взятки, и еще один фигурант дела Михаил Мясников находятся в зоне СВО. Расследование в отношении них приостановлено, заявили «РИА Новости» в пресс-службе судов общей юрисдикции региона. Там уточнили, что оба фигуранта заключили контракты.

Фигурантами по делу также проходят бывший ректор «Корпоративного университета развития образования» («КУРО») Андрей Лубский, глава «Дирекции модернизации образования» Мария Потапова и ее заместитель Иван Андреенко. В зависимости от роли им также вменяют получение взятки, посредничество при ее передаче и мошенничество.

По данным правоохранительных органов, господа Бронштейн и Лубский получили 25 млн руб. от главы ООО «Торговый дом «"Просвещение-Регион"». За это с компанией заключили договоры на поставку интерактивных панелей в образовательные организации Подмосковья. Следствие считает, что Илья Бронштейн легализовал полученные деньги, построив дом в подмосковной деревне Голиково. Красногорский горсуд рассматривает его дело с февраля 2026 года. В мае троим фигурантам дела дали до восьми лет колонии.