Фигурантам дела экс-министра образования Подмосковья дали до восьми лет колонии
Красногорский городской суд вынес приговор трем руководителям образовательных организаций, проходившим по делу бывшего министра образования Подмосковья Ильи Бронштейна. Речь идет об Андрее Лубском, Марии Потаповой и Иване Андреенко.
Наименьший срок — семь лет строгого режима — получил бывший ректор «Корпоративного университета развития образования» («КУРО») Андрей Лубский, сообщила пресс-служба подмосковных судов. К восьми годам и одному месяцу общего режима приговорили главу «Дирекции модернизации образования» Марию Потапову. Ее заместителю Ивану Андреенко назначили восемь лет и три месяца строгого режима.
Подсудимых обвиняли в получении взяток и посредничестве при их передаче, а также в мошенничестве. Как установил суд, господин Лубский получил 25 млн руб. от главы ООО «Торговый дом «"Просвещение-Регион"» за заключение договоров на поставку интерактивных панелей в образовательные организации. Позже ректор «КУРО» передал господину Бронштейну 8 млн руб. от владельца ООО «Лига» за заключение договора на поставку мебели.
В свою очередь, работники «Дирекции модернизации образования» получали взятки за подписание актов приема работ, справок о стоимости проведенных работ, и актов освидетельствования скрытых работ по госконтрактам. Общая сумма взяток достигла 12 млн руб. Кроме того, госпоже Потаповой вменили хищение 4,4 млн руб. у «КУРО» и ГБОУ «Академия социального управления».
Самого Илью Бронштейна обвиняют в получении взяток и отмывании средств. Следствие считает, что он легализовал полученные от «Лиги» деньги, построив дом в подмосковной деревне Голиково. Красногорский горсуд рассматривает его дело с февраля 2026 года.