Дело о взятках против бывшего министра образования Подмосковья поступило в суд

В Красногорский городской суд Московской области поступили материалы дела против бывшего министра образования Подмосковья Ильи Бронштейна. Его обвиняют в получении особо крупных взяток и отмывании денег. Первое судебное заседание назначили на 19 февраля, сообщили в пресс-службе судов региона.

Экс-министр образования Подмосковья Илья Бронштейн

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Фигурантами по делу также проходят бывший ректор «Корпоративного университета развития образования» («КУРО») Андрей Лубский, глава «Дирекции модернизации образования» Мария Потапова, ее заместитель Иван Андреенко и сотрудник дирекции Михаил Мясников. В зависимости от роли им также вменяют получение взятки, посредничество при ее передаче и мошенничество.

По данным следствия, господа Бронштейн и Лубский получили 25 млн руб. от главы ООО «Торговый дом «"Просвещение-Регион"». За это с компанией заключили договоры на поставку интерактивных панелей в образовательные организации Подмосковья.

Позже ректор «КУРО» передал министру 8 млн руб. от бенефициара ООО «Лига» за заключение договора на поставку мебели. Эти деньги господин Бронштейн легализовал, построив дом в подмосковной деревне Голиково.

Следствие установило, что работники дирекции получали взятки за подписание актов о приемке работ, справок о стоимости проведенных работ и затрат, и актов свидетельствования скрытых работ по государственным контрактам. Сумма взяток достигла 12 млн руб. Госпожу Потапову также обвинили в хищении 44 млн руб. у «КУРО» и ГБОУ «Академия социального управления».

Никита Черненко