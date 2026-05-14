Трамп назвал встречу с Си в Пекине превосходной

В Пекине завершились переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина, сообщил Белый дом. Встреча продлилась 2 часа 15 минут, передает AFP.

Фото: Brendan Smialowski / Pool Photo / AP

В начале встречи американский президент назвал китайского лидера «великим» и предрек двум странам «фантастическое будущее». Далее стороны обсудили основные вопросы двусторонних отношений. В частности, Тайвань, и эту тему председатель КНР назвал самой важной, передает «Синьхуа». Си Цзиньпин предупредил, что в случае отсутствия взаимопонимания по Тайваню Китай и США могут дойти до открытого конфликта.

Вашингтон и Пекин пока не предоставляли подробностей об итогах встречи. Дональд Трамп, в свою очередь, после завершения переговоров заявил, что они прошли прекрасно.

