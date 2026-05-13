Сверхдержавный подход

Президент Трамп прибыл в Китай с государственным визитом, призванным устранить главные препятствия для развития отношений двух ведущих мировых экономик и сделать их соперничество управляемым. Перед переговорами с председателем КНР Си Цзиньпином, намеченными на 14 мая, Трамп назвал США и КНР двумя сверхдержавами и призвал Си Цзиньпина «открыть» Китай для американских компаний. В Пекине обозначили свои «красные линии» в отношениях с Вашингтоном, главной из которых остается неприемлемость дальнейшей американской поддержки Тайваня.

Фото: Mark Schiefelbein / AP Президент США Дональд Трамп и заместитель председателя КНР Хань Чжэн

Первый за последние девять лет государственный визит президента США Дональда Трампа в КНР начался 13 мая в 19:50 по местному времени, когда самолет американского лидера приземлился в пекинском международном аэропорту Шоуду.

На аэродромном поле, где для приветствия Трампа выстроился почетный караул и была расстелена красная ковровая дорожка, у трапа самолета американского лидера встречали заместитель председателя КНР Хань Чжэн, посол США в КНР Дэвид Пердью, посол Китая в Вашингтоне Се Фэн и около 300 китайских школьников, размахивавших флагами США и КНР.

Вместе с президентом Трампом в Пекин прибыли его сын Эрик Трамп с его женой Ларой. Мелания Трамп в Пекин не прилетела.

Визит президента Трампа в Пекин продлится три дня. Его официальная часть, включая переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, запланирована на 14 мая.

Американо-китайский диалог на уровне первых лиц возобновляется на фоне неоконченного конфликта США с Ираном, напряженности вокруг Тайваня и не прекращавшихся на протяжении всего последнего года попыток администрации США усилить тарифно-санкционное давление на Китай.

На борту Air Force One вместе с Дональдом Трампом на переговоры в Пекин отправились госсекретарь Марко Рубио, министр войны Пит Хегсет и другие члены команды Белого дома, а также большая группа представителей американского бизнеса.

Когда американская переговорная команда еще находилась в воздухе, поднять настроение ее членам решил помощник главы администрации США Стивен Чун. В соцсети Х он разместил фотографию госсекретаря Рубио, облачившегося в такой же спортивный костюм фирмы Nike, в который был одет захваченный в январе в Каракасе и доставленный в США президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Рубио демонстрирует костюм "Венесуэла" линейки Nike Tech на борту президентского самолета»,— подписал фотографию главы Госдепа США Стивен Чун, судя по всему полагая, что напоминание об этой «победе» придаст американским переговорщикам больше уверенности в Пекине.

В состав правительственной делегации США во главе с президентом Трампом также вошли 16 руководителей крупнейших американских компаний. Среди них: гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг, главный исполнительный директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и глава компании BlackRock Ларри Финк.

Особый интерес вызывает включение в переговорную команду Трампа Илона Маска, несмотря на его сложные отношения с президентом.

На протяжении последних лет Маск реализует стратегию экспансии своей компании Tesla в Китае и имеет неформальные контакты не только с представителями китайских деловых кругов, но и с высшим руководством КНР.

Три года назад, в мае 2023-го, в период правления президента Байдена, Илон Маск совершил не согласованный с Госдепом США визит в Пекин. Тогда это вызвало неудовольствие американской администрации, усмотревшей в этом попытку Маска поставить во главу угла интересы собственного бизнеса в Китае в ущерб политике и национальным интересам США.

Свои неформальные контакты в Пекине имеет и гендиректор Apple Тим Кук, посетивший Китай в марте 2023 года.

Заявление Трампа о его ожиданиях от визита в Пекин, сделанное перед отлетом из Вашингтона, объясняет его решение включить в состав делегации Илона Маска, Тима Кука и других руководителей ведущих американских компаний.

«Я попрошу президента Си Цзиньпина, выдающегося лидера, "открыть" Китай, чтобы эти блестящие люди могли творить чудеса и помочь вывести страну на еще более высокий уровень! Я обещаю, что, когда мы встретимся, это станет моей первой просьбой к нему»,— написал Трамп в соцсети Truth Social.

Эту же мысль он повторил в ходе общения с журналистами в Белом доме накануне отлета в Пекин. «Я бы сказал, больше, нежели о чем-либо другом, мы будем говорить о торговле. У нас колоссальные отношения с Китаем. Мы две сверхдержавы. Мы являемся самыми сильными странами в мире в плане военной мощи. Китай считается вторым»,— заявил Трамп.

«У меня отличные отношения с председателем Си. Думаю, таковыми они и будут оставаться. И я думаю, вы увидите, что произойдут хорошие вещи. Это будет очень увлекательная поездка»,— добавил глава Белого дома.

Как сообщают американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США, главными вопросами на переговорах станут торговля, энергетика, стратегические вооружения и развитие технологий искусственного интеллекта.

В Вашингтоне исходят из того, что соглашение по редкоземельным металлам, в рамках которого Китай ранее согласился беспрепятственно продолжать их поставки в США, останется в силе. Как сообщили источники в Белом доме, переговоры о продлении действия соглашения будут продолжены.

Еще одним подтверждением того, что американская сторона намерена сделать акцент на торгово-экономических отношениях, не педалируя политические разногласия с Пекином, стало проведение в Сеуле за день до встречи Трампа и Си Цзиньпина американо-китайских консультаций по вопросам делового сотрудничества.

Китайскую делегацию на переговорах в Сеуле возглавлял вице-премьер Хэ Лифэн, американскую — министр финансов США Скотт Бессент. Как сообщило по итогам встречи в Южной Корее Центральное телевидение Китая, «делегации КНР и США провели откровенный, углубленный и конструктивный обмен мнениями по дальнейшему расширению прагматического сотрудничества».

Одной из главных интриг саммита станет вопрос о том, какую позицию займет президент Трамп по проблеме Тайваня, в том числе по вопросу о дальнейших поставках американского оружия Тайбэю.

Как заявил накануне поездки сопровождающий Трампа в Пекине глава Пентагона Пит Хегсет, «президент будет принимать все решения» по Тайваню в зависимости от хода переговоров.

Накануне переговоров в Пекине посольство КНР в Вашингтоне опубликовало перечень из четырех «красных линий», которые, как считает китайская сторона, США категорически не должны нарушать для сохранения стабильности в двусторонних отношениях. «Четыре "красные линии" в китайско-американских отношениях не должны быть нарушены.

Эти линии — вопрос Тайваня, демократия и права человека, политическая система Китая, а также право Китая на развитие»,— предупредило посольство КНР в соцсети X, дав понять, что по многим другим вопросам вполне можно договариваться с Вашингтоном.

Сергей Строкань