Более 50 улиц Краснодара временно останутся без света

Сегодня, 14 мая, более 50 улиц Краснодара временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

С 09:00 до 17:00 будет ограничена подача электричества на улицах: Карасунская, Чапаева, Кирова, Октябрьская, Горького, Дорожный пер., Липовая, Евдокимовская, Магаданская, Милютинская, Российская, Красюка, 2-я Российская, Целиноградская, Ейское шоссе, Рудакова Профессора, Березовая, Декоративная, Северная, Головатого, Индустриальная, Химзаводская, Фрунзе, Калинина, 70 лет октября, Бульварное кольцо, Чекистов пр., Меланжевая, Новороссийская, Уральская, Чайкиной Лизы, Сормовская, Селезнева, Молодежная, Текстильная, Магистральная, Бершанской, Баканская, Табачная, Демина, Дядьковская, 9-я Ейское шоссе, Шаляпина, Агрохимическая, Славянская, Анапская, Толбухина, Артельный 1-й пр., Айвазовского, Вишневый 1-й пр., Механическая, Колхозная, Серова, Майкопская, Воронежская и Сидоренко.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

