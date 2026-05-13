Над Крымом и другими регионами РФ сбили 66 БПЛА

Над территорией Республики Крым и другими регионами России ликвидировали 66 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 14:00 до 21:00 мск. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона и Республики Крым.

Алина Зорина