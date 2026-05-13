Наставник «Локомотива» после поражения от «Ак Барса»: мы получили по заслугам

Главный тренер ХК «Локомотив» Боб Хартли считает закономерным поражение от казанского «Ак Барса» во втором матче финальной серии. Об этом наставник сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» проиграл со счетом 1:5 на домашней арене.

«Все просто. Мы получили по заслугам. Плохое начало. Отсутствие концентрации и взаимопонимания. Мы сами загнали себя в тупик, а потом попытались, но они были лучше нас. Так что поздравляю Казань»,— сказал Хартли.

Четыре из пяти голов «Ак Барса» были забиты защитниками, в частности Митчелл Миллер оформил хет-трик. Его Хартли назвал игроком мирового класса, а пару Миллера и второго защитника казанцев Никиту Лямкина — лучшей парой защитников в КХЛ.

«Они хитрые и очень умные. Они знают, как создавать себе пространство. Так что нам нужно вернуться к началу. Но сначала нам просто нужно начать работать»,— прокомментировал Хартли.

По ходу матча происходили стычки. Наставник «Локомотива» считает, что это часть плей-офф.

Счет в серии «Локомотив» - «Ак Барс» стал 1:1. Серия переезжает в Казань, где матчи пройдут 15 и 17 мая.

Алла Чижова