«Локомотив» проиграл «Ак Барсу» в матче финала Кубка Гагарина

Ярославский ХК «Локомотив» проиграл казанскому «Ак Барсу» на домашней арене со счетом 1:5 во втором матче финала Кубка Гагарина. Таким образом «барсы» сравняли счет в серии — 1:1.

Матч начался с удалений: сначала 2 минуты дали «Ак Барсу», а затем «Локомотиву». Но счет был открыт при игре в равных составах: на 8-й минуте шайбу в ворота голкипера хозяев Даниила Исаева забросил защитник казанской команды Илья Карпухин. На 17-й минуте гости увеличили преимущество: отличился вновь защитник — Митчелл Миллер. Первая 20-минутка закончилась со счетом 2:0 в пользу «Ак Барса».

Во втором периоде казанцы заработали уже второе удаление. Ярославцы в большинстве расстреливали ворота казанской команды, но забить не дал вратарь Тимур Билялов. Кроме того, игроки «Ак Барса» даже вырвались к воротам «Локомотива, но пробить Исаева нападающий Артем Галимов не смог. Уже в концовке второй 20-минутки Илья Николаев сыграл высоко клюшкой, от чего пострадал игрок казанцев. Нападающий получил 2 минуты штрафа, «Ак Барс» лишнего реализовал: Миллер набросил на пятак, где форвард Нэйтан Тодд переправил шайбу в ворота.

Третий период начался со счетом 3:0 в пользу гостей. «Локомотив» атаковал, но забить не вышло, а спасение Билялова привело к стычке у ворот «Ак Барса»: судьи разнимали Радулова и Миллера. В середине периода ярославцы остались в меньшинстве, в ходе которого заработали еще одно удаление: ярославский нападающий Байрон Фрэз толкнул клюшкой Тодда. В формате 5 на 3 «Локомотив» выстоял, а в формате 5 на 4 — пропустил: шайба в воротах «Локомотива» оказалась после броска Миллера.

За 6 минут до конца периода нападающий казанцев Дмитрий Яшкин бросил шайбу в створ ворот после свистка судей, что вызвало у ярославцев возмущение и привело к драке. Это стало причиной удалений: Яшкин получил 10 плюс 2, а форвард «Локомотива» Егор Сурин — 2 минуты за грубость. В формате 4 на 4 хозяева наконец пробили Билялова: шайбу забросил нападающий Георгий Иванов. На последних минутах хозяева сняли вратаря и пропустили: в пустые ворота ярославцев забил Миллер, оформив хет-трик.

Следующий матч состоится 15 мая в Казани. Серия длится до четырех побед у одной из команд.

Алла Чижова