В новороссийской клинике «Новомед» прокомментировали смерть ребенка

Администрация ООО «Новомед Н» выразила соболезнования родным и близким в связи с кончиной восьмилетнего пациента, наступившей 12 мая 2026 года в медицинском центре «Новомед Дети» в Новороссийске. Комментарий опубликован в МАХ-канале медицинского центра.

Руководство организации заявило, что в соответствии с федеральным законом № 323-ФЗ (ст. 13 «Врачебная тайна») разглашение персональных сведений о пациенте без согласия его родных невозможно.

«Врачи и средний медицинский персонал предприняли все необходимые меры, предусмотренные стандартами оказания медицинской помощи. Проводились реанимационные мероприятия, интенсивная терапия, в том числе совместно с бригадой скорой медицинской помощи г. Новороссийска. К сожалению, несмотря на усилия медиков, спасти пациента не удалось», — говорится в сообщении.

Сейчас «Новомед Н» инициировало внутреннее расследование для анализа каждого этапа оказания помощи. Кроме того, учреждение оказывает полное содействие сотрудникам правоохранительных органов, которые проводят проверку по данному факту.

Ранее пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю сообщила о возбуждении уголовного дела. По версии следствия, смерть ребенка наступила 12 мая 2026 года вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи в частном медцентре. Дело заведено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи изучают документацию и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Алина Зорина