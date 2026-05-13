Более 98% налоговых льгот жителям Кубани предоставили автоматически в 2025 году

В Краснодарском крае по итогам 2025 года более 98,5% льгот по имущественным налогам предоставили жителям в автоматическом режиме, без необходимости подачи заявлений. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по региону.

«В настоящее время ведутся работы по применению беззаявительного режима предоставления налоговых льгот при расчете имущественных налогов за налоговый период — 2025 год», — сообщили в управлении.

Отмечается, что на территории Краснодарского края более чем 1,7 млн налогоплательщиков расчет имущественных налогов будет произведен с учетом прав на налоговые преференции в проактивном режиме. В случае, если в налоговый орган не поступили сведения о льготе, граждане, имеющие право на нее, могут подать заявление в любой налоговый орган.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что за первые три месяца 2026 года о доходах от продажи имущества в Краснодарском крае отчитались 12 тыс. налогоплательщиков, в том числе 1,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. Налоговые органы региона направили в личный кабинет более 60 тыс. уведомлений о необходимости подачи деклараций при реализации недвижимого имущества.

Алина Зорина