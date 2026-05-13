Ярославский аэропорт вновь приостановил работу

В ярославском аэропорту (Туношна) ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации 13 мая в 19:47.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— указывается в сообщении Росавиации.

Ярославский аэропорт приостанавливает свою работу второй раз за сутки: ограничения вводились 13 мая на период с 3:52 до 15:00. «Ъ-Ярославль» сообщал, что рано утром на подлете к Ярославлю была отражена атака украинских БПЛА. Обломки сбитого дрона попали в промышленный объект.

Алла Чижова