WSJ: в отношении экс-министра внутренней безопасности США начали проверку

Генеральный инспектор Министерства внутренней безопасности (МВБ) США начал расследование в отношении бывшей его главы Кристи Ноэм, написала The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, в центре расследования — запущенная госпожой Ноэм программа на сумму $38 млрд по покупке МВБ складов и перепрофилированию их в центры временного содержания. В них предполагалось содержать нелегальных иммигрантов, задержанных Службой иммиграционного и таможенного контроля (ICE).

Фото: Rebecca Blackwell / Pool / Reuters

WSJ ранее уже писала, что генеральный инспектор проверяет практику заключения контрактов в МВБ при госпоже Ноэм. Теперь же он, по данным источников, собирается провести «аудит приобретения ICE площадей для временного содержания».

Сообщалось, что ICE уже приобрела 11 пустующих складов. По данным сервиса CoStar, она переплачивала при покупке складов в среднем 11–13% в сравнении с обычной ценой. По данным источников, контракты в рамках этой программы получали компании, которые никогда раньше не занимались оборудованием таких помещений. Источники WSJ отмечают, что эта программа вызывала недоумение у многих госслужащих, так как ведомство могло вместо этого купить неиспользуемые государственные и частные тюрьмы, которые не нужно было бы столь масштабно переоборудовать.

После отставки госпожи Ноэм в марте текущего года ее преемник во главе МВБ Маркуэйн Маллин сразу же приостановил программу покупки складов.

