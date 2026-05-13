WSJ: в отношении экс-министра внутренней безопасности США начали проверку

Генеральный инспектор Министерства внутренней безопасности (МВБ) США начал расследование в отношении бывшей его главы Кристи Ноэм, написала The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, в центре расследования — запущенная госпожой Ноэм программа на сумму $38 млрд по покупке МВБ складов и перепрофилированию их в центры временного содержания. В них предполагалось содержать нелегальных иммигрантов, задержанных Службой иммиграционного и таможенного контроля (ICE).

Экс-глава МВБ США Кристи Ноэм

Фото: Rebecca Blackwell / Pool / Reuters

WSJ ранее уже писала, что генеральный инспектор проверяет практику заключения контрактов в МВБ при госпоже Ноэм. Теперь же он, по данным источников, собирается провести «аудит приобретения ICE площадей для временного содержания».

Сообщалось, что ICE уже приобрела 11 пустующих складов. По данным сервиса CoStar, она переплачивала при покупке складов в среднем 11–13% в сравнении с обычной ценой. По данным источников, контракты в рамках этой программы получали компании, которые никогда раньше не занимались оборудованием таких помещений. Источники WSJ отмечают, что эта программа вызывала недоумение у многих госслужащих, так как ведомство могло вместо этого купить неиспользуемые государственные и частные тюрьмы, которые не нужно было бы столь масштабно переоборудовать.

После отставки госпожи Ноэм в марте текущего года ее преемник во главе МВБ Маркуэйн Маллин сразу же приостановил программу покупки складов.

Яна Рождественская

Фотогалерея

Рейды против мигрантов в Нью-Йорке

Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) на рейде в Нью-Йорке

Новый министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм на брифинге перед началом рейдов

Кристи Ноэм выступает с напутственным словом перед сотрудниками федеральных агентств

Операции стартовали в ночь на 28 января в районах Куинс и Бруклин, где задержано более 200 человек

Сотрудники Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF)

Сотрудники подразделения Иммиграционной и таможенной службы США

Глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм

Сотрудники федеральных агентств во время рейда

Аресты в Нью-Йорке

Сотрудники Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) на задержании

