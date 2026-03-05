Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп сменил министра внутренней безопасности США

Президент США Дональд Трамп отстранил Кристи Ноэм от должности министра внутренней безопасности. Новым главой ведомства станет сенатор от штата Оклахома Маркуэйн Маллин. Решение вступит в силу 31 марта, сообщил господин Трамп.

Маркуэйн Маллин (в центре)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Кристи Ноэм займет должность специального посланника по оборонной инициативе США в Западном полушарии «Щит Америк», добавил Дональд Трамп. «Маркуэйн будет неустанно работать, чтобы обеспечить безопасность наших границ, остановить незаконный въезд мигрантов, убийц и других преступников в нашу страну, покончить с незаконным оборотом наркотиков и снова сделать Америку безопасной»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Кристи Ноэм столкнулась с критикой со стороны представителей Республиканской партии и Демпартии во время слушаний в Конгрессе на этой неделе, пишет Bloomberg. По информации агентства, Дональд Трамп был недоволен словами госпожи Ноэм о том, что президент одобрил рекламную кампанию стоимостью около $200 млн, в которой министр призывала мигрантов к добровольной депортации. Президент в частном порядке заявлял, что не одобрял эту рекламу, добавил источник Bloomberg.

