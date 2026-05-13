Экс-вице губернатора осудили условно

Суд в Краснодаре признал виновной Анну Минькову, бывшего заместителя главы региона, в особо крупном мошенничестве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Ей назначено пять с половиной лет условного заключения, штраф в 700 тыс. руб. и запрещено занимать должности на государственной службе в течение трех лет. Прокурор требовал для Анны Миньковой пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ленинский районный суд Краснодара вынес обвинительный приговор экс-вице-губернатору Краснодарского края Анне Миньковой, признав ее виновной по двум уголовным статьям: мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и легализация имущества, приобретенного преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Судебный процесс занял чуть больше месяца и завершился 13 мая.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, в 2022 году Анна Минькова, курировавшая в должности заместителя губернатора региональную систему здравоохранения, обеспечила назначение родственницы краснодарского застройщика Байзета Нехая (возводившего, в частности, ЖК «Арбат») на должность директора ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж».

После этого через посредника чиновница обратилась к предпринимателю с просьбой приобрести квартиру в жилом комплексе площадью 63 кв. м. по заниженной более чем в два раза цене — 5,4 млн руб. вместо рыночной 12 млн руб.

«При этом подсудимая вообще не собиралась платить за эту квартиру, рассчитывая, что из-за ее положения претензий к ней предъявлять никто не будет. Таким образом, квартира общей площадью 63 кв. м. по договору купли-продажи была оформлена на мать подсудимой, однако деньги по тому же договору за указанную недвижимость ни в каком объеме на счет строительной организации перечислены не были»,— говорится в пресс-релизе объединенной пресс-службы судов региона.

В дальнейшем, с целью легализации незаконно приобретенного имущества, экс-заместитель губернатора переоформила квартиру на своего сына.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств полное признание вины, явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления, полное возмещение ущерба потерпевшему, наличие на иждивении двух малолетних детей и матери-пенсионера, а также наличие государственных наград и поощрений.

Анне Миньковой назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы условно со штрафом 700 тыс. руб. Кроме того, ей запрещено в течение трех лет работать на государственной службе.

Суд постановил конфисковать и обратить в собственность государства квартиру, приобретенную госпожой Миньковой преступным путем. Приговор в законную силу не вступил.

Анна Минькова была назначена на должность заместителя главы Краснодарского края в апреле 2015 года. Ранее она возглавляла краевой департамент информационной политики и была советником главы края. 27 октября 2025 года госпожа Минькова объявила об отставке с должности вице-губернатора. В своем сообщении в Telegram она объяснила это решение личными убеждениями: «С сегодняшнего дня я перестала занимать пост вице-губернатора. Это было мое собственное решение, основанное на личных убеждениях». Сразу после ухода из администрации Анна Минькова была назначена генеральным директором медиагруппы «Кубань 24».

В конце января 2026 года стало известно о задержании Анны Миньковой. 29 января Октябрьский районный суд Краснодара отправил ее под домашний арест на два месяца. Госпоже Миньковой предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 17 апреля 2026 года в обвинительное заключение добавили статью о легализации денежных средств или имущества, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). В ходе следствия Минькова признала свою вину. «Вину признаю, дала явку с повинной и раскаиваюсь в содеянном»,— цитировало ТАСС обвиняемую.

Адвокат Миньковой также сообщил, что она добровольно возместила ущерб по уголовному делу в размере 5,4 млн руб.

В апреле 2026 года Прикубанский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в казну активов Анны Миньковой, а также имущества ее ближайших родственников. Как сообщила объединенная пресс-служба судов региона, надзорное ведомство установило, что госпожа Минькова, занимая пост вице-губернатора, приобрела активы, совокупная стоимость которых значительно превышала официальный доход семьи чиновницы. Для сокрытия реального имущественного положения объекты недвижимости и транспорт оформлялись на родственников.

Рассмотрение иска проходило в закрытом режиме. Суд согласился с доводами прокуратуры. В доход государства перешли активы, рыночная стоимость которых составила 338 млн руб. Кроме того, с ответчиков взыскано 90 млн руб., вырученных от продажи ранее принадлежавших им объектов. В иске речь шла о пяти земельных участках, трех жилых домах, четырех квартирах в Краснодаре и Тимашевском районе, трех нежилых помещениях общей площадью более 7 тыс. кв. м, а также о шести автомобилях.

Наталья Решетняк